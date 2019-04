Escucha las noticias de las 10:00 (11/04/2019)

son las diez las nueve en Canarias el Tribunal Supremo rechaza la puesta en libertad de los ex dirigentes catalanes que están en la cárcel y que se presentan a las elecciones generales Alberto Pozas

el Supremo explica que aunque estén en prisión sin fianza se han podido presentar a las elecciones y eso demuestra que mantenerles entre rejas no vulnera según los jueces su derecho a la participación política son cinco de los nueve presos del proceso que estarán en las listas de Esquerra de Jones percate Oriol Junquera Raül Romeva Jordi Turull Josep Rull Jordi Sanchez el Supremo recuerda que sus derechos tanto los de los políticos como los defensas están respetando en este juicio y asegura que no es asumible dejarles en libertad y arriesgarse a que ese escape mientras se celebra el juicio

buenos días sí porque con las cosas de comer no se juega ha dicho el ministro Ábalos al PP convertido en eje de este desayuno del Forum Nueva Economía porque primero porque recurrió este acto el PP por electoralista cuando está cerrado desde hace meses ha dicho el ministro pero segundo y principal porque según Ábalos se ha instalado en el no contra todo lo que haga el Gobierno amparándose en un patriotismo falso que pone en riesgo al país le escuchamos sólo hay obstrucción

Voz 2

01:25

pero no sólo hay boicot a costa de los intereses del país y eso no es patriotismo de Yasmin como la llegada de manifestaciones que hagan lleve las banderas que hagan no hay bandera que cobra tanta vergüenza hay tanta irresponsabilidad