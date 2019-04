Las noticias de Canarias, 09:02 (11/04/2019)

continúa cerrado al tráfico el tramo del Paseo de Chile en Las Palmas de Gran Canaria comprendido entre Primero de Mayo y capitán López Orduña tras el desprendimiento ocurrido durante esta madrugada por la caída de un muro en esa zona que no produjo daños personales pero por seguridad veintiocho vecinos sí han sido evacuados Augusto Hidalgo es el alcalde de la capital grancanaria

Voz 0264

00:24

nacido derrumbó es importante pero bueno no lo has tenido único efecto priísta personal lo que sí por cuestiones de seguridad hemos evacuado de una veintiocho personas tanto en las que se encontraban en la parte superior del muro como los edificios Tele de un bloque del edificio aledaño por estricta seguridad los hemos a ellos les hemos buscado una ofrecerse para que puedan pasar la noche y otros han decidido irse a viviendas de familiares el resto del edificio anexo no corría peligro y unas veintitrés personas sigue L