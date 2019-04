Las noticias de Canarias, 10:03 (11/04/2019)

yo creo que en el Gobierno los Cabildo y la fila ciudades grande a lo mejor si se podía contemplar pero meter ochenta y ocho ayuntamientos de toda Canarias en una directriz común en un pacto en cascada o común no ha demostrado del año dos mil once y el año dos mil quince que por lo menos aconsejable no

Voz 3

00:54

ambos le preocupa la gente que no tiene para comer me preocupara gente a la que no llega la inserción me preocupa lo la gente que ha pedido las ayudas del alquiler que son además ayudas para tener una una vivienda de de de cuatrocientos euros donde la Administración te ayuda con la Mista a estas alturas no se ha resuelto la ayuda alquiler del año pasado claro que estoy preocupada con la gente de estado trabajando codo con codo con el sector y conozco muy bien la situación de pobreza y exclusión social que seguir sobre todo en los barrios