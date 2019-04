Las noticias de Cantabria, 11:03 (11/04/2019)

el Gobierno de Cantabria reconoce en la Cadena Ser que es difícil negociar para evitar que Liberbank permita empresas inmobiliarias y fondos buitre quedarse con las más de cuatrocientas viviendas que tiene ahora mismo la Comunidad según las asociaciones anti desahucio el treinta por ciento de esas viviendas están ocupadas por familias que en su momento se vieron obligadas a entregar su presentación en pago a la entidad a cambio de firmar con ella un contrato de alquiler social familias que serán expulsadas porque el fondo buitre al que Lieberman vendió las viviendas no quiere renovar los contratos de alquiler no obstante el consejero de Vivienda José Luis Goñi dice que a todos que en todos los casos se que se han presentado esta para todos ellos está viendo solución

Voz 2

00:48

es cierto que en estos momentos es el género son difíciles no es decir que no lo son la inversión pues que os económicos no antes ya es incompatible no con la situación de muchas personas no obstante que también que has metido unas de alguna forma poco confianza a la gente en el sentido de que estas obras hasta ahora todos los casos que se trasladan presentando se van resolviendo