Las noticias de Andalucía, 11:03 (11/04/2019)

hola buenos días en la Policía Nacional ha detenido en La Línea de la Concepción en Cádiz a once presuntos autores de un delito contra la ordenación del territorio por la construcción de viviendas ilegales en la zona del chaval lo que se sumaría a las detenciones en febrero de los tres propietarios originarios de la parcela por haber procedido presuntamente a la segregación división de esta parcela La investigación comenzó el pasado año informa Rubén García en Radio Algeciras

Voz 3

00:31

la investigación se inició hace unos meses en la línea cuando agentes de la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía se incautaron en el interior de una finca ubicada en la zona del chaval de más de mil quinientos kilos de hachís y tres vehículos robados esa finca se encuentra en una zona de especial protección agrícola en suelo no urbanizable y no tenía ningún tipo de licencia las gestiones realizadas por investigadores del Grupo de Blanqueo de Capitales permitieron identificar a los propietarios de esa parcela que se había dividido en doce segregación es separadas mediante muros de construcción ilegal hay once detenidos y la policía ha desvelado que ha detenido los últimos seis meses a más de treinta por presuntos delitos urbanísticos relacionados con el blanqueo de capitales procedente de actividades ilícitas