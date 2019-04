Las noticias de Navarra, 11:03 (11/04/2019)

en el ahí deberíamos sobretodo con creencias no está que aprobar aprobarían pero vamos deberían concretar muchísimo más es ese esos compromisos no creo que la sociedad las mujeres y la sociedad en general les demandan precisamente que les demandamos eso no una concreción de seis compromisos que no se quede sólo en un discurso

más información general a las doce y veinte en Hoy por hoy a todas horas en ser Navarra punto com propietario no le des más vueltas

Voz 6

01:27

no lo veo no lo creo ocasión Plus inaugura en Alcobendas su séptimo centros Madrid ya son doce centros Bell nacional y para celebrarlo descubre con todos los coches a partir de diez mil euros solo hasta el diecisiete de abril vete de vacaciones en relación calidad precio Balkaria XXXVIII de Villava ahí también el plus punto com