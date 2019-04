Escucha las noticias de las 14:00 (11/04/2019)

el velar con normalidad pues a partir de media entraremos a hablar en directo con la candidata del PP que ahora mismo se encuentra dentro de ese recinto universitario en un clima que no es precisamente el más cómodo para comenzar una campaña electoral campaña la que si no se rompe nada habrá debate televisivo ante los cinco candidatos a la presidencia del Gobierno el PSOE confirma que Pedro Sánchez irá ninguno de los demás candidatos ha dicho que no aunque Pablo Casado mantiene que preferiría sólo uno a dos con Sánchez

Voz 6

03:43

pero esto es una competencia de las comunidades autónomas si yo evidentemente desde el Estado no debemos interferir dejar que actúen que la Administración que es competente y tiene la responsabilidad pero las imágenes las ha visto son listón no las he visto no he tenido tiempo disculpas porque claro la se huido por la radio eh pero esta mañana pero no he visto el vídeo