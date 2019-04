Las noticias de Asturias, 16:02 (11/04/2019)

Voz 1

00:00

buenas tardes un enfrentamiento entre los estudiantes de la Facultad de Humanidades y los miembros de las juventudes del partido ultra derecha Vox en Oviedo se ha saldado con uno de los jóvenes que estaba situado al lado de las banderas republicanas trasladado en ambulancia al Hospital Universitario Central de Asturias con una herida sangrante en la cabeza el pronóstico leve los miembros de las juventudes del partido de Abascal que mañana visita a Asturias tenían preparada una mesa informativa Universidad bajo el lema recoge aquí tu bandera a su llegada los estudiantes les han recibido bajo el grito fuera fascistas de nuestros barrios mientras tanto los miembros de Vox les han recriminado desde la acera de enfrente insultos como panda de retrasados en el enfrentamiento como decimos se ha saldado con un herido leve trasladado a Luca el Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación ha constituido un grupo de trabajo para analizar la problemática suscitada con el reparto de la cuota de la pesca de la sarda se reunirán en junio para seguir buscando una solución al conflicto de la cuota del verde en una solución que no pinta fácil por la postura que mantienen Cantabria y País Vasco que no quieren que se modifiquen las cuotas asignadas Francisco González ex director general de Pesca del Principado