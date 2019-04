Escucha las noticias de las 16:00 (11/04/2019)

buenas tardes y el juez de distrito Michael Snow acaba de pronunciar a Julian Assange culpable del delito de no haberse entregado a la justicia británica el veintinueve de junio del dos mil doce violando así las condiciones de libertad provisional a San se había declarado inocente de este cargo cuando ha comparecido en la sala número uno de ese tribunal de Westminster no está claro qué pena acarreará la decisión del juez a Sans también ha sido informado de que Estados Unidos ha emitido una petición de extradición contra él acusándole de estar involucrado en una operación de piratería informática informática junto a Chelsea Manning un antiguo analista de los servicios de inteligencia del Ejército para hacerse con la clave de entrada del Departamento de Defensa un delito que de acuerdo con el comunicado de Ministerio de Defensa americano acarrearía una pena de cinco años de cárcel

gracias Begoña Cayetana Álvarez de Toledo descalifica a los jóvenes que han intentado boicotear su acto de esta mañana en la Universidad Autónoma de Barcelona ha sido en el informativo Hora catorce aquí en la SER la candidata popular al Congreso no ha ahorrado descalificativos al hablar de estos estudiantes

lo que aconsejamos que contamos llegaba había un grupo de unos ciento cuenta niñatos totalitarios subvencionados unos pijos reaccionarios que pretendían digamos secuestrarle Universidad para sus propios fines ideológicos y eso no es aceptable y entonces pretendían hacerlo de manera violenta agrediendo bloqueando la entrada dijimos que ninguna manera seguimos que íbamos central como era nuestro derecho en defensa de la democracia y la libertad de todos

Voz 2

02:13

después de cuatro meses de protestas y varios días de acampada frente al Ministerio de Defensa el ejército a través de la televisión estatal anunció que haría un comunicado inminente el ministro de Defensa uf ha declarado la suspensión de la Constitución el estado de emergencia durante los próximos tres meses dos años de transición en los que un consejo encabezado por él gobernara además se han abierto las cárceles para los presos políticos pero el anuncio no ha sentado bien a los sudaneses que siguen demandando un Gobierno civil no están dispuestos a abandonar las calles desde los sindicatos exige la no intervención del Ejército en las redes sociales advierten que si han tumbado un dictador pueden tumbar a otro