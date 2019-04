Las noticias de Cantabria, 16:02 (11/04/2019)

los incendios que durante el primer trimestre azotaron Cantabria quemaron casi once mil hectáreas más del doble que en todo dos mil dieciocho con unas pérdidas económicas que el Gobierno regional estima en cerca de nueve millones y medio de euros de esta forma durante estos tres primeros meses de dos mil diecinueve hubo quinientos cincuenta incendios frente a los quinientos sesenta y seis de todo el ejercicio pasado un año bueno según ha señalado el director general de Medio Natural Antonio Lucio pues se quemaron cinco mil trescientas cuarenta hectáreas una cifra que está por debajo de la media de los últimos quince ejercicios los datos señalan que de los sesenta y cinco municipios que sufrieron fuegos los dos más afectados fueron Soba y Vega de Pas donde se superaron las mil hectáreas quemadas mientras que en otros cuarenta ayuntamientos sobrepasa las diez veintitrés las cien cinco de ellos las quinientas son las cifras que hoy han analizado en la mesa para la prevención y lucha contra los incendios forestales en la que se ha hecho balance del último año de este trimestre

Voz 1671

00:57

el cien por cien de los incendios provocados no no hay incendios accidentales son sociedades tocando incluso las que más están prohibidas disciplina podemos hablar de negligencias las medidas de prevención están contempladas en el Plan estamos explicando a los miembros de la Mesa cómo se van desarrollando siempre con el horizonte también hemos dejado claro estamos hablando de un trabajo de largo recorrido no se puede pretender que un año y medio que lleva en vigor el Plan de Incendios consiga revertir una situación que lleva décadas en Cantabria pero norte