Las noticias de Castilla y León, 16:02 (11/04/2019)

hoy en el Día Mundial del Parkinson recordamos que se trata de una enfermedad diagnosticada diez mil personas en Castilla y León la mayoría por cierto se encuentran en el medio rural Pedro Hernández viven Ávila le diagnosticaron la enfermedad hace doce años describe así su día a día en el que destaca sobre todo la poca sensibilidad que tenemos los que no padecemos la enfermedad no hay cosa peor que de te

porque hay quién te mira a lo mejor extraño no que que no puede andar como es mi caso yo ahora mismo a lo mejor me levanto de aquí no soy capaz de dar el paso entonces pues si se hace se hace durísimo

en cuanto al consejero de Sanidad de Castilla y León de nivel acuerdo atención primaria hombre a mí me parecía algo bastante negativo o no porque los los anteriores ministros cuando gobernaba el PP no hicieron absolutamente ningún intento ni ningún fraude mejoras en la atención primaria este plan que por supuesto tiene sus problemas pues al menos hace algunos intentos de mejora significativos no yo creo que no lo que ha hecho ha sido una actuación realmente política hay no iluminada fundamentada en la necesidad de la atención primaria saluden así en la ciudadanía