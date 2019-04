Las noticias de Galicia, 17:02 (11/04/2019)

Voz 0028

00:06

ella era en el ámbito sanitario puede no durar mucho tiempo ciega Saúde y la Asociación Galega para Defensa la sanidad pública apoyan convocar una segunda jornada de huelga en atención primaria en el mes de mayo si no hay avances en la negociación de los acuerdos alcanzados el pasado lunes que llevaron a desconvocar los paros previstos para esta semana en los ambulatorios en un comunicado la Central Nacional está ha lamentado haber desconvocado la huelga de abril y haberle dado ese voto de confianza al Gobierno del PP que no es digno de tal se retomarán la idea de la huelga Si el veintiséis de abril el Sergas no lleva la Mesa Sectorial las propuestas para desarrollar los acuerdos alcanzados el pasado día ocho Precisamente hoy se conmemora el Día de la Atención Primaria por eso médicos de A Coruña se han concentrado esta mañana en su portavoz reconoce que la desconvocatoria de la huelga ha generado cierto malestar Ramón verás