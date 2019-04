Las noticias de Cantabria, 18:02 (11/04/2019)

de Lesbianas Gays Trans y Bisexuales de Cantabria alega rechaza las falsas terapias contra la homosexualidad y alerta del grave perjuicio que provocan en las personas unas terapias que lo único para lo único que sirven denuncian es para provocar más dolor aquellas personas que lo reciben el colectivo realiza estas afirmaciones en relación a las sesiones de reorientación sexual para homosexuales que realiza un sacerdote del convento de las Carmelitas Descalzas de Loba el obispo se desmarcaba ayer de estos cursos a pesar de que las imparta un cura de Loba Se desmarca pero no las condena dijo incluso qué le parecían legítimas Javier Galera exsecretario de alega

Voz 2

00:48

bueno el posicionamiento de alegando puede ser otro que que el rechazo a estas falsas terapias contra contra la homosexualidad y además ha alertado del grave perjuicio que que provoca en las personas que no necesitamos ninguna cura ni a ningún cura diciendo un poco pues un poco el obispo no lo que dice bueno es un párroco yo no permito nosotros ejercemos nuestro derecho individual la casarnos con las personas que amamos y queremos y ahí sí que opinan entonces pues bueno que opinen en esa oveja descarriada que que pierden que es el párroco