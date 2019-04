Las noticias de Galicia, 18:02 (11/04/2019)

quedan sólo seis horas para que arranque la campaña electoral del veintiocho A que en Galicia cada partido afronta con estrategia allí expectativas diferentes el PP va a echar el resto a sabiendas de que el objetivo no es mejores resultados y no perder el mínimo de los doce escaños que consiguió en dos mil dieciséis Miguel Tellado es su secretario general

nosotros estamos acostumbrados a ganarle a las encuestas ya ganarle al Partido Socialista y creemos que ésta será una ocasión más no no hay nada peor que dar algunas selecciones por ganadas o darlas por perdidas

Voz 3

00:45

no nos podemos confiar por un voto se decide un gobierno ya veréis Traoré está son un retroceso al pasar no que no nos podemos permitir