Las noticias de Castilla y León, 18:02 (11/04/2019)

Voz 2

00:34

sí se demoras importantes en las citaciones no por ejemplo en Castilla y León en setenta y dos coma nueve por ciento de las personas que pidieron cita en Atención Primaria hubiesen preferido que se les hubiese Banon la chita antes no a mí por ejemplo pues hay hasta un ocho coma seis por ciento de las personas que pidieron citas de Atención Primaria de dieron cita con base de seis días de de Mora no lo cual es una cosa bastante bastante negativa