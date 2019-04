Escucha las noticias de las 22:00 (11/04/2019)

Voz 0194

00:00

son las diez las nueve en Canarias han escuchado las nueve hemos tenido nuestro primer contactó con la caravana electoral que acompaña a los principales partidos que concurren a las elecciones del veintiocho de abril campaña oficial tras una precampaña eterna ir resultado incierto que va a condicionar futuros pactos para gobernar y campaña dirigida a los indecisos su indefinidos como nos decía Orriols a las nueve y hoy vive este día entre la precampaña y la campaña dos cuestiones que merece la pena destacar la primera en Barcelona un acto de PP y Ciudadanos con presencia de la cabeza de lista de los populares por Barcelona Cayetana Álvarez de Toledo que un numeroso grupo de estudiantes independentistas han intentado boicotear al grito de fascistas no hay nada más fascista qué coartar la libertad de otro la libertad con la que Cayetana Álvarez de Toledo pretendía expresarse guste o no guste lo que diga todo el mundo debería rechazar que se silencia otro yo no sé si los estudiantes que habían provocado los incidentes asistieron a la manifestación independentista que se celebró en Madrid hace unas semanas porque se hubieran ido hubieran visto como nadie les hizo callar hubieran visto como los independentistas se pueden manifestar por las calles de Madrid igual que los líderes o la gente del PP Ciudadanos pueden manifestarse y expresarse por las calles o las universidades de Cataluña y el otro asunto el debate Pedro Sánchez ha dicho que sí a un debate a cinco con Vox incluido en una televisión privada Atresmedia llama la atención la elección de un presidente socialista que hace de la defensa de lo público un argumento troncal de su ideología desprecia Pedro Sánchez a la televisión pública por la que él dijo estar trabajando por una televisión pública plural y de calidad se le olvidó decir que para el debate prefería otra hice un presidente socialista no apuesta por la televisión pública da todos los argumentos a aquellos que quieren acabar con Ángels Barceló