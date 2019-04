Escucha las noticias de las 03:00 (12/04/2019)

ya con ochenta y cuatro diputados en diez meses hemos impulsado el pacto de Estado contra la violencia de género hemos aprobado un plan de empleo digno y mucho más hemos revertido los recortes educativos hemos hecho todo eso y mucho más con ochenta y cuatro diputados os podéis imaginar amigos y amigas lo que podemos hacer no con ochenta y cuatro diputados sino en cuatro años

los Toros la cata la pesca para que ahora vengan otros a decir que está de moda cuando han dejado de estar de moda libertad para todos acabemos con las prohibiciones casposo ellos no

el próximo día veintiocho en las urnas tiene que haber votos que se llenen de Pequeñas verdades las verdades de un país al que los poderosos no le tienen que escribir la historia no le tienen que decir a quién tienen que votar en estas elecciones va a haber sorpresas hay muchas cosas que pueden cambiar

Voz 0040

01:46

yo os prometo que voy a ser el presidente que hable de futuro y que no se pelee por el pasado a mí no me escucháis como Sánchez Casado pelearnos ni por los huesos de Franco ni por el aborto por los debates del siglo pasado yo quiero hablar de futuro quiero hablar de educación quiero hablar de pensiones quiero hablar de lucha contra la despoblación quiero hablar de Medio Ambiente quiero hablar de empleo