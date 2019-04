Escucha las noticias de las 07:00 (12/04/2019)

en Sevilla el histórico feudo socialista Pedro Sánchez pidiendo a los suyos que no se confía en que vayan a votar en Madrid Pablo Casado pidiendo el voto útil de la derecha

el patriotismo no puede estar reñido con las matemáticas que el patriotismo hoy en día es votar al Partido Popular porque es la única alternativa viable a ese gobierno socialista comunista independentista hay batasunos

y eso no lo niegan y Tezanos con el CIS

el próximo día veintiocho tiene que haber votos que se llenen de Pequeñas verdades las verdades de un país al que los poderosos no les tienen que escribir la historia no le tienen que decir a quién tienen que votar

selecciones la España viva ya ha triunfado porque hemos puesto encima de la mesa otra vez todos aquellos asuntos de los que no querían que se hablas

Santiago Abascal que estará en el único debate entre candidatos que vamos a ver en esta campaña sería será el día veintitrés de abril en Atresmedia Pedro Sánchez ha optado por participar en ese encuentro en ese debate pero no en el que ofrecía Televisión Española teniéndose la tele pública lo que le marca la Junta Electoral es decir cuatro bandas sin vox hay mucho enfado en la radio televisión pública por esta decisión de Pedro Sánchez porque se queda la tele pública por primera vez sin debate electoral es viernes es doce de abril en Gran Canaria se investiga un nuevo posible caso mortal de violencia machista la Guardia Civil detuvo anoche a un hombre acusado de matar a golpes a su mujer de cuarenta y dos años ni sobre los presuntos malos tratos en una residencia de ancianos de Madrid la Comunidad va a proponer inhabilitar cinco años a la directora además el presidente autonómico en funciones Pedro Rollán anuncia que abierto expedientes al centro

no se pierdan esta historia por primera vez una mujer estéril ha dado a luz gracias a una técnica que mezcla el ADN de tres personas el esperma del padre el óvulo de la madre y un segundo óvulo de otra mujer donante el bebé ha nacido en Atenas perfectamente sano gracias a esta técnica en la que han participado investigadores españoles Game la sopla hoy las velas en Madrid con un gran concierto para celebrar sus veinticinco años y aunque lo intentes Sampe Ray entradas eh

no nada agotadas están agotadas tampoco pensaba ir no son mis favoritos Kamel aunque respeto que le guste a todo el mundo y que tiene que haber de todo el deporte pues que que va a tener posibilidad de ir es Diego Costa porque le va a costar que te quiten la sanción y que vuelva a jugar esta temporada ocho partidos les sancionó ayer el Comité de Competición tras su expulsión en el Camp Nou cuatro por insultar al colegiado otros cuatro por agarrar su brazo para impedir que sacase más tarjetas complicada la reducción según explicaba en El Larguero el ex miembro del propio comité que parar un B