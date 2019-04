Escucha las noticias de las 08:00 (12/04/2019)

que pase el próximo veintiocho de abril la victoria socialista después de once años a votar ya ganar

Viva España el próximo día veintiocho tiene que haber votos que se llenen de Pequeñas verdades las verdades de un país al que los poderosos no les tienen que escribir la historia

estamos en campaña es Viernes de Dolores y las vacaciones escolares de Semana Santa coinciden con esta musiquita de fondo con un cuarenta por ciento de indecisos todo se va a jugar a partir de hoy sobre todo en la última semana de campaña cuando se vuelva a la rutina tras unos días de parón o de descanso por eso será tan importante el debate el único debate aceptado por Pedro Sánchez debate a cinco con Vox por tanto dentro en Atresmedia por primera vez la tele pública se queda sin debate electoral por esta decisión de Sánchez que rechaza tanto el debate a cuatro como el cara a cara con casado en un país donde tenemos tan regulada la campaña que en ese pueden publicar encuestas durante la última semana no se ha conseguido regular sin embargo los debates de manera que quedan al albur de los intereses electorales de los candidatos le vamos a preguntar a partir de las nueve de la mañana Carmen Calvo número dos por Madrid el PSOE vicepresidenta todavía del Gobierno que viene esta mañana Hoy por hoy y le preguntaremos también por el virus de la intolerancia que ayer volvió a ser visible en Barcelona cuando un grupo de estudiantes indigesta dos de totalitarismo intentaron evitar a empujones dos candidatas una del PP Álvarez de Toledo otra de Ciudadanos Maite Pagazaurtundúa hablaran en la universidad en la universidad luego el episodio se coló en el Parlament y terminó con un diputado popular expulsado lo hemos dicho muchas veces pero lo diremos una vez más no es un problema de independencia no es un problema de democracia y la democracia se la cargan la liquidan aquellos que sólo conceden el derecho de hablar a los que les dan la razón