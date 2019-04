Escucha las noticias de las 09:00 (12/04/2019)

Voz 0027

01:10

hoy les estamos contando en la Cadena Ser que la familia de una de las ancianas maltratadas en la residencia concertada de Madrid ya había avisado por lo menos siete veces por escrito a la dirección del centro de que tenía indicios de que la mujer estaba sufriendo agresiones a pesar de ello la dirección de la residencia no hizo nada en sus respuestas ni siquiera mostró intención investigar aquello de lo que le estaban advirtiendo los documentos los pueden consultar en Cadena Ser punto com en uno de ellos la familia llega a dar detalles muy concretos de los trabajadores acerca de los que tenía sospechas pero el centro no hizo tonada y la Guardia Civil ha detenido a un menor de dieciséis años acusado de matar a su madre adoptiva los hechos ocurrieron hace dos años pero no lo habían arrestado hasta ahora Radio Cádiz Manu