Las noticias de Canarias, 09:03 (12/04/2019)

Voz 3

00:57

en nuestro modelo la posición del PSOE si es verdad que sale elevada pero no lo sale tanto sale un par de puntos por debajo la caída del PP no están abruptas sale por encima del veinte por ciento con lo cual ya no cae ya no cae tanto y luego las posiciones por ejemplo de Ciudadanos y Unidas Podemos y confluencias si nos cuadran punto arriba punto abajo tenemos las divergencias en Vox en Vox es verdad que eran las andaluzas unos nos llevamos una sorpresa tremenda pero es que en este momento no hay motivo para que no aparezca el voto tenemos una intención directa de voto de un tres con ocho tres con nueve pero sin embargo la estimación que La Roja Tezanos es de un doce por ciento Estamos hablando un crecimiento un trescientos por cien