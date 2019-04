Voz 1995

00:05

destacó que todas las bandas recordar ese momento bueno nosotros hemos colgado el cartel en Murcia propinó primera sí que nunca vamos a olvidar que fue el primer sitio donde pusimos el cartel de no hay entradas muchísimas gracias a todos ustedes les aplaudo yo gracias un placer hay muy buena gente en esta ciudad a las dieciséis minutos una hora menos en Canarias mi familia políticas de aquí es muy buena gente recuerdo que no me dijeron hasta pasados unos años que la hoja de limón del Papa bajo te no se come hubieron años León en fin eh no lo tengo en cuenta hemos venido con motivo de la primavera desde hace mucho tiempo ustedes tienen claro saben que aquí hay cuatro estaciones como en todos lados que son primavera Primavera Verano Primavera son las cuatro estaciones murcianas cuando empieza la primavera empieza por esta ciudad sin duda por esta región que es muy difícil muy difícil créanme llegar hasta aquí no sentir una tremenda atracción por el paisaje por la comida por el por el acento se saben cuál es la primera palabra que yo aprendí a decir el murciano y esto es por mis hijos es verdad yo diría que vamos al cine dijeron a a todo el mundo en esta sala sabe de qué estoy hablando verdad y luego la segunda fue alta