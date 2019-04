hubo una pero cuando te iban que avisaban predecían tiene que estar todo esto porque tal vez una por aquí pero miraban de lejos mira habían uno que es el otro vamos por la cintura para que no se viera ese hice ponía así tapadillo para que no se viera que estaba atado y cuando comía muchas veces porque teníamos claro que tras la comida como

a un bebé pero a lo bestia no entrábamos IDC

que no es normal esto es normal no te asuste le echábamos agua para que trasladaran mucho te la escupían el plato hizo lo teníamos que ver a las

la huelga indefinida de los trabajadores de seguridad del aeropuerto de Barajas ha comenzado esta medianoche coincidiendo con el inicio de las vacaciones de Semana Santa reclaman medidas de conciliación familiar mejoras en el descanso hoy en la formación y una serie de pluses sitúan toda la responsabilidad en AENA a la que acusan además de no haber informado de la protesta ni a las compañías aéreas ni a los usuarios Jordi Montejos portavoz del sindicato convocante

Voz 0953

01:31

a él nada se está poniendo siempre de lado no tenemos no es como si esto no fuera con ellos está cargando a las a las empresas de seguridad en las empresas de todos los servicios cuando en realidad deberían ser ellos los que los que estuviera un poco diciendo que a ver qué es lo que está pasando aquí están cada vez recortando más en las