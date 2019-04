Escucha las noticias de las 13:00 (12/04/2019)

Voz 3

01:56

no me gusta ver cómo ataban as abuelas que estaban súper verdad eh la estábamos con la funda de las almohadas en la cama cuando comían muchas veces porque le teníamos que que tras la comida de como a un bebé pero a lo bestia entrábamos decía no es normal esto es normal usted normal no te asuste que les estábamos agua para que trasladaran mucho tener escupían el plato hizo lo teníamos que volver a Dallas