Escucha las noticias de las 14:00 (12/04/2019)

a esta hora las colas han comenzado a disminuir en el aeropuerto de Barajas una huelga indefinida de vigilante de seguridad ha producido retrasos los pasajeros e incluso la pérdida de vuelos las reclamaciones en los puntos de información de Aena se repiten pero los pasajeros no saben aún cuando podrán volar a sus destinos de Semana Santa Hora catorce

las vacaciones de Semana Santa deberán como fondo los mensajes de la campaña electoral aquí en la Ser hemos podido escuchar por ejemplo la vicepresidenta Carmen Calvo o al líder de Podemos Pablo Iglesias lo de llegar a posibles acuerdos de gobierno no se presenta fácil

en la política española ha pasado a otro registro distinto todos vamos a tener que hablar con todos y mientras que los partidos que concurren sea legal legales porque no pueden concurrir Si no lo son tengan este año vamos a tener que hablar todo con todo

nosotros le decimos al Partido Socialista que si gobernamos juntos estamos dispuestos a limpiar eso caiga quien caiga que ellos no se tienen que ofender deberían ser los primeros comprometidos a limpiar las cloacas

los empresarios al mundo financiero no se pronuncian sobre opciones electorales concretas y sobre la estabilidad política de nuestro país Antonio de Aramendi presidente de la CEOE Ana Botín presidenta del Banco Santander bueno nosotros para empezar no estamos en campaña electoral

con tanto a mí lo que en estos momentos digan los partidos otros nosotros no nos vamos a las elecciones no estamos en política nosotros trabajaremos en el campo de juego que toque

estamos volcados en la rueda de prensa el Consejo de Ministros antepenúltimo a las elecciones ya no cabe entrar en el cuerpo a cuerpo con los partidos de la oposición desde Moncloa es lo reconoce

portavoz Isabel Celaá dentro de este periodo la tarea de comunicación del Gobierno en especie ante esta rueda de prensa debe ajustarse a lo establecido en la normativa aplicable al caso así que estamos seguros seguras en este caso de que ustedes y nosotras nos ha no sabremos ajustar a los términos que establece dicha norma

no me gusta cómo ataban a su abuela que estaban súper vetada e la estábamos con la funda de las almohada luchábamos agua para que trataran que había una que era directora

Voz 10

04:32

mi nombre quede claro que todas mis compañeras se quedaron por no quejarse y me vistieron a mí que porque me había tejado