Las noticias de Castilla-La Mancha, 16:02 (12/04/2019)

como acaban de escuchar ha comenzado el dispositivo especial de tráfico por la Semana Santa la DGT prevé casi tres millones de desplazamientos por las carreteras de Castilla La Mancha durante estos días son ciento noventa y cinco mil más que los que se produjeron el pasado año el dispositivo especial ha comenzado a las tres de la tarde se va a prolongar hasta las doce de la noche del lunes veintidós de abril Cruz Hernando es jefa provincial de la Dirección General de Tráfico en Albacete hola Dani buenas tardes no hay problema hemos tenido un problema con con este sonido bueno se va al volante cuidado y precaución y como han escuchado hay problemas en la A tres a la altura de Cuenca y también en la A42 la autovía de Toledo aunque en la Comunidad de Madrid precisamente Viernes de Dolores donde la Cadena Ser en Ciudad Real ha puesto en valor la Semana Santa de herencia además con una particularidad porque en esta ocasión sea tratado que los carteles de la campaña electoral no se ubiquen en los recorridos procesionales informa desde ser Ciudad Real Carmen del Campo buenas tardes la cadena Sense hacía eco hace una semana de la situación de esta familia y la recaudación que habían impulsado un grupo de enfermeras del Servicio de Pediatría del Hospital genera una Semana Santa que contará por segundo año consecutivo con una carrera oficial con diferentes recorridos para las distintas procesiones un hecho que posibilita que no se vean alterados por las obras que se están realizando en la plaza de la localidad tampoco por la campaña electoral de hecho durante la pegada de carteles Se puso especial atención para no fijar ninguno de ellos en los recorridos procesionales Sergio García Navas alcalde de herencia