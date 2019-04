Escucha las noticias de las 16:00 (12/04/2019)

atención también a los que tengan programado algún vuelo desde el aeropuerto de Barajas en Madrid tengan en cuenta que la huelga convocada por los vigilantes de seguridad puede retrasar el paso por los controles del aeropuerto como ha ocurrido a lo largo de esta mañana primer día de campaña electoral los candidatos van a estar esta tarde en Oviedo Santander Málaga Castellón Vitoria la número dos de la lista de Junts per Catalunya Laura Borràs ha referido al escrache de ayer a Cayetana Álvarez de Toledo en la Universidad Autónoma de Barcelona

Voz 2

01:42

no sé si hagáis Inca no sé si hay demasiado analizar hay gente que busca problemas y cuando se buscan problemas se encuentran las imágenes que se vieron de brazos alzados no representan a gente de este país en cambio hay gente que se hace fotos junto a personas que Alfa en el brazo en un saludo fascista Casio fascista