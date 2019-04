Las noticias de Galicia, 16:02 (12/04/2019)

has telemáticas de la Guardia Civil de Santiago investiga a un vecino de Madrid como presunto autor de un delito de estafa bancaria mediante phishing a una vecina de Theo el phishing es un método que los ciberdelincuentes utilizan para engañar y conseguir que alguien revele información personal como contraseñas o datos de tarjetas de crédito se realiza a través del correo electrónico los servicios de mensajería instantánea los hechos se iniciaron a raíz de una denuncia interpuesta por la propia víctima que manifestó que tras haber recibido un supuesto correo electrónico de su entidad bancaria donde se les solicitaban datos de su banca electrónica perdió todo el control sobre sus cuentas una de las operaciones no autorizadas por la denunciante consigue creo en una transferencia de dos mil seiscientos euros más cosas hoy la Conselleria de Educación ha entregado los premios extraordinarios de educación secundaria y los premios al esfuerzo ya la superación personal de este último apartado forma parte el galardón de Inés Gutiérrez esta alumna de Secundaria padeció cáncer de fémur emocionada ha explicado que aprendió de esa experiencia

Voz 2

01:09

este verano termine con la quimio hito cambio empecé a sentirme mejor más fuerte caminaba con más facilidad ilusión era pensar que en septiembre todo volvería a ser como antes podré ir al cole estar con mis amigas disfrutar de aquellas experiencias me había perdido el curso anterior a partir de aquí comencé a Sergio esta enfermedad me enseñó a reconocer me valía a saber lo que supone luchar por tu vida pero también por tus sueños pero sobre todo me enseño saber lo que es realmente importante