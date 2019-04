la residencia de Los Nogales no Hortaleza conocía las denuncias de malos tratos a dos internas los documentos a los que ha tenido acceso la SER demuestran que el hijo de una de ellas presentó quejas por escrito desde el Gobierno regional aseguran que el centro les ocultó esas denuncias y que no fue hasta ayer cuando se realizó una nueva inspección cuando tuvo constancia de ellas el presidente en funciones Pedro Rollán

se confirma que en el día de ayer se efectuó una nueva inspección en donde se les solicitaron por una parte lo que son los libros que es donde consta el registro de las reclamaciones denuncias irse pudo verificar quién es el libro de registro no estaba contemplada algunas quejas que sí que estaban en otros cajones ir los técnicos que efectuaron la inspección pudieron verificar que sabía roto que sabía había ocultado información a la Comunidad de Madrid

ya de colas y esperas en el aeropuerto de Barajas por la huelga indefinida que han empezado a esta medianoche los trabajadores de seguridad la plantilla reclama medidas de conciliación familiar mejoras en el descanso y en la formación una serie de pluses y recuperar la antigüedad pérdida por la acumulación de contratos sitúan buena parte de la responsabilidad en AENA a la que acusan además de no haber informado de la protesta ni a las compañías aéreas ni a los usuarios Jordi Montejo es portavoz de antes Sampe el sindicato convocante

Voz 0953

01:16

hay nada se está poniendo siempre de lado no tenemos no es como si esto no fuera con ellos está cargando a las a las empresas de seguridad en las empresas de todos los servicios cuando en realidad deberían ser ellos los que los que estuvieran poco diciendo que a ver qué es lo que está pasando aquí están cada vez recortando más en las plicas hay y al final asfixian a las a las empresas y las empresas que asfixian a los trabajadores