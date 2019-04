Voz 0313

00:00

contrario diría lo que pasa lo que pasa es que haríamos bien en enfocar correctamente los debates cuando hablamos de vivienda de alquileres de jóvenes de la imposibilidad manifiesta en muchos casos de perfilar un proyecto de vida estamos hablando en realidad de un sistema del capitalismo de la precariedad IES de es o debería ser a mi juicio el objetivo último de leyes de iniciativas de movilizaciones de todo ya que estamos ya en campaña electoral pues es una oportunidad magnífica para recordarlo hoy por ejemplo hoy les invito a que abordemos uno de esos grandes temas globales transversales que nos afectan prácticamente a todos ya todas pero del que se habla más bien poco y mal que es el tema de la conciliación tengo un libro Mis manos que empieza diciendo conciliar en España es un deporte de riesgo y femenino eso quiere decir que aunque se consiga el éxito de la gesta se hablará muy poco y es verdad es verdad es más conciliar en España conciliar no es sólo hacer compatible el cuidado de los hijos con el trabajo de los padres no sólo eso conciliar puede ser desde Misión Imposible hasta milagro pasando por estaciones de peajes tanto familiares como económicas hoy por ejemplo hoy en Madrid Castilla y León los los niños ya han han tenido clase o sea que ahora montón miles de familias haciendo haciendo equilibrios pero bueno eso pasa todo el año y a todos los niveles así que hoy aprovechando la duplicación de este libro Concilia que del que hablaremos con su autor les invito si les apetece si os apetece a compartir historias experiencias lo que sea relacionados con la conciliación a lo mejor alguien tiene la fórmula mágica como las seis como lo hacen quién ayuda cuánto dinero que estáis colabora vuestra empresa o más bien al contrario y los que no tienen hijos se sienten discriminados por ejemplo al planificar las vacaciones el nuevo permiso de paternidad está bien que se intransferible o no hay un montón de preguntas hay un debate abierto que podemos ilustrar de la mejor manera posible que es con los testimonios de los oyentes así que a partir de ya teléfono abierto nueve cero dos catorce sesenta sesenta nueve cero dos catorce sesenta sesenta o Roberto Sánchez buenas tardes qué tal Carles