Las noticias de Navarra, 17:03 (12/04/2019)

Voz 2

00:48

mira la verdad es que estamos súper contentos ahora un poco a digiriendo no porque has sido una mañana supere emotiva pero bien bien muy conscientes contentos porque ha sido muy duro en la enfermedad Eitan no es nada no es nada sencilla ya de por sí ya tienen el problema como para tener que pasar también por un medicamento ha sido muy duro pero bueno ya felices y contentos y con se celebramos