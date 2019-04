hola buenas tardes sobre la mesa del campo que se lleva a cabo este jueves UPA UCE Extremadura aboga por continuar con la negociación del convenio del campo y busca un equilibrio para todos Asaja Extremadura por su parte dice que su organización no va a aceptar mesas de diálogo mientras haya manifestaciones y huelgas en la calle Ángel Blanco e Ignacio Huertas

que los sindicatos no son capaces de razonar que la subida que ha realizado señor Pedro Sánchez a través de este decretazo pues corresponde a una jornada de cuarenta horas como Extremadura el tenemos la laboral ahora ir media pues no entienden de que el veintidós por ciento descubrirá habrá que compensarse como hora de trabajo

al hablar no solamente de la tabla salarial del resto de los artículos que hay en el convenio del campo con el objetivo es crear una situación equilibrada porque hay que explicar que Extremadura igual que una situación diferente con la aplicación de confesional

Voz 4

01:08

tenemos una sensación un tanto agridulce porque la patronal parece que no entiende que la aplicación del decreto es obligatoria los sindicatos lo tenemos claro los mediadores lo tienen claro y bueno está patronal del campo pues parece que no quiere o prefiere no darse cuenta de que esa obligación de aplicaba hablas la tienen nos van a abocar a todo un conflicto