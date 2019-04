Las noticias de Andalucía, 17:03 (12/04/2019)

Voz 1541

Fernando Mellet al ex director de Mercasevilla condenado a dos años de prisión hace unos días por concederle una beca de formación Art de forma arbitraria a la hija del mayorista de la Asociación del pescado tendrá que ingresar en prisión irá a la cárcel no por esa condena sino por una anterior por no haber pagado la multa que el impulso el Supremo por intentar sobornar a los empresarios sevillanos de la raza Enrique corneado