Las noticias de Castilla y León, 18:03 (12/04/2019)

buenas tardes y una familia de Salamanca con tres hijas una de ellas de veinticinco años ha renovado el título de familia numerosa así se lo ha reconocido el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León la familia interpuso un recurso contra la sentencia del juzgado y el tribunal ahora lo ha estimado ha anulado las resoluciones emitidas por la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta en las que se denegaba esta renovación a la familia alegando que una hija tenía veinticinco años otra veintitrés la pequeña dieciséis la ley considera que no debe de haber discriminación entre los hermanos la sentencia apela al espíritu y finalidad de la ley que incide en la necesidad de considerar la realidad social que evidencia a día de hoy una escasa natalidad el problema demográfico que existe el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León se respaldan los argumentos recogidos por el Tribunal Supremo en los que defiende la no discriminación de los hermanos y en este caso si se retira el título la hija pequeña no podría disfrutar de esta categoría especial