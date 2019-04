Escucha las noticias de las 21:00 (12/04/2019)

todavía con la frescura del escritor novel vuelve a visitarnos el también profesor universitario Joaquín Camps vino Hora veinticinco hace algunos años para presentarnos su primera novela y hoy vuelve con otra bajo el brazo la silueta del olvido que ha merecido el Premio Azorín de Novela dos mil diecinueve como es habitual Alfonso Cardenal pondrá música nuestra segunda hora de programa de los viernes para esta noche ha elegido a Johnny Cash y si les gusta la comida asiática no se pierdan nuestro espacio de gastronomía dedicado esta noche a Tailandia invitado de honor al Salón del Gourmet que se ha celebrado esta semana en Madrid antes de todo vamos a repasar lo más destacado de la información hasta ahora Pablo Morán buenas noches

hombre no viene mal hacerse la reflexión de porque en relación a este presidente de Gobierno específicamente se habla tanto de este tema en relación a otros presidentes de Gobierno no la otra polémica que colea es el escrache a Cayetana Álvarez de Toledo en la Universidad Autónoma de Barcelona

lo ha dicho la número dos en las listas de Jones per Catalunya se llama Laura Borràs que cuando alguien busca problemas los encuentra en referencia a ese incidente del que también ha hablado Quim Torra

Voz 0684

03:16

directos hay siete candidatos sionista independentistas y golpistas los que no condenan a ETA esos crímenes los que apoyan los decretos en el gobierno del electorales de los viernes en el Congreso de los Diputados todos esos no quieren que Pablo Casado y el PP esté en el Gobierno su candidato se llama Sánchez y nosotros no les vamos a dar una alegría el veintiocho de abril