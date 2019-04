Escucha las noticias de las 03:00 (13/04/2019)

el primer ministro italiano ha mantenido contacto directo en las últimas horas con el presidente de libias a Ray con el general ajustar del Consejo Nacional de Transición libio cuyas tropas se enfrentan en la periferia de Trípoli desde hace varios días zona en la que Italia mantiene desplegados mil trescientos militares sin embargo Nissan rain ni Azután han aceptado la propuesta italiana de negociaciones de paz según Marco Minik uno de los mejores conocedores del rompecabezas Lirio y ex ministro italiano del Interior la derechista Liga los populistas cinco estrellas han cometido un error clamoroso desde que gobiernan

el Gobierno italiana clamoroso Rick tenéis al provocar una ruptura con el tema de la inmigración ha explica Dominic y a los colegas de Radio capital de Roma Italia debe comprender que aislarse pelearse con todo el mundo significa perder los papeles si quiere ayudar a resolver el conflicto ha concluido necesita como él Europa bisoño come

en nuestro país este viernes los partidos han puesto en marcha sus caravanas electorales y en una campaña que coincide con la Semana Santa los responsables de la Cofradía del Cristo de Mena el Cristo de los legionarios han pedido a los líderes del Partido Popular Ciudadanos y Vox que no participen en la procesión del Viernes Santo ser Málaga Jesús Sánchez

Voz 4

02:20

la Congregación de Mena ha pedido por carta a los responsables de comunicación del PP Ciudadanos y Vox que sus candidatos no acudan el jueves santo a este acto que reúne a más de veinte mil personas en pleno centro de la capital malagueña el hermano mayor les ha solicitado a Casado Rivera ya Abascal que no asistan al mismo ante la inminencia de las elecciones lo que puede hacer de este evento litúrgico casi un acto electoral los tres candidatos han comprendido los motivos de la petición aseguran desde la congregación y por tanto no acudirán eso sí de aumento se mantiene que estén presentes en otro acto tradicional del Jueves Santo malagueño previo a ese traslado el desembarco de la Legión en el puerto de Málaga y al que en los últimos años ha asistían hasta tres ministros del Gobierno de Rajoy