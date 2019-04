Escucha las noticias de las 14:00 (13/04/2019)

pues hasta ahora vemos bastante gente esperando el acceso al control de seguridad pero la espera de entre veinte y cuarenta minutos es relativamente normal para no un día en el que muchos viajeros inician las vacaciones los trabajadores deben cumplir unos servicios mínimos del noventa por ciento y por eso la cola circula con normalidad en los dicen que por ahora seguirán en huelga indefinida para pedir una mejora en sus contratos

Voz 1827

02:41

al margen del inicio de las vacaciones para millones de personas el país entra de lleno en la campaña electoral de campaña que hoy ha despertado con la carta en la vanguardia de los presos independentistas que son candidatos a las generales por Junts per Cataluña en ella se muestran dispuestos a garantizar en La Moncloa un gobierno estable Gobierno socialistas entiende siempre que no renuncie este al referéndum como una posible posible que no obligatoria solución desde Canarias acaba de responder el presidente Pedro Sánchez