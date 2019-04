Escucha las noticias de las 03:00 (14/04/2019)

sí la directora gerente del Fondo Monetario Internacional Christine Lagarde ha afirmado hoy que el FMI no podrá ayudar a Venezuela superar su crisis económica si una mayoría amplia de sus miembros no aclara a quien reconoce como presidente del país lo ha dicho en Washington allí según ha anunciado hoy el secretario del Tesoro de Estados Unidos una veintena de ministros de Economía de diferentes países se han reunido esta semana para crear una partida de diez mil millones de dólares en financiación comercial para Venezuela que se haría efectiva con un nuevo Gobierno encabezado por el opositor Juan Guaidó tiempo para repasar la información deportiva Sir a Valdés buenas noches

me siento muy feliz porque futbolista y me siento Face

Voz 9

04:32

sí a veces hongo con evitar que claro como no quiero grita pues digo nada cuartito de tomarlo con calma y escribir algunas cuatro-cinco Lenear venenosos esas que le pican a la gente ya además de escribir no pasa nada además de escribir creo que le tranquiliza leer si me tranquiliza mucho le leer hizo exitoso mi salvación in tira música esto sin música no hay quién lo aguante