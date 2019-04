Escucha las noticias de las 05:00 (14/04/2019)

son las cinco las cuatro en Canarias el primer fin de semana de campaña electoral con las caravanas de los partidos en marcha en un artículo publicado en la jornada de ayer los candidatos de Junts per Catalunya presos por el pluses apostaban por facilitar un Gobierno de Pedro Sánchez a cambio de que no se niegue la consulta como una de las opciones de solución a la crisis catalana en uno de los últimos mítines del día el presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección decía que los líderes independentistas Le cuentan en privado que no habrá independencia Radio La Palma Eduardo Cabrera

Voz 1722

00:56

tanto el independentismo como la derecha saben que la independencia no se va a producir lo saben lo saben si es que no hay más que hablar con ellos en privado te lo dicen no reconocen la independencia es imposible por tanto el problema no es la independencia en Cataluña el problema en Cataluña se llama convivencia