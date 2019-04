Escucha las noticias de las 11:00 (14/04/2019)

son las once las diez en Canarias la Organización Mundial de la Salud ha elevado a ciento veintiuno los muertos en Trípoli la capital de Libia por los combates que comenzaron hace ya diez días en A Vivir hemos escuchado al presidente de Médicos Sin Fronteras mostrar su preocupación por la situación en la que se encuentran miles de personas dice David Noguera que la comunidad internacional tiene una responsabilidad en este asunto e insiste en que Libia no es un país seguro

Voz 2

00:27

el debate es si Libia es un país seguro o no sea es un debate que Christie's que ya roza lo absurdo yo y tenemos un episodio particularmente violento en esta ocasión entonces tenemos una obligación todos a todos los ciudadanos las organizaciones los gobiernos también y particularmente la Unión Europea tiene una responsabilidad directa en es punto es es inadmisible es injustificable no se puede entender de ninguna manera que este relato siga en Bruselas no sólo Bruselas sino que también en todos los gobiernos que forman parte la Unión Europea es decir también en Madrid