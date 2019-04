Escucha las noticias de las 12:00 (14/04/2019)

hace cuatro años estaba jugando con sus tres hermanos el viernes por la noche en una habitación sin la vigilancia de los padres cuando se tragó el globo los padres al ver que no podía recuperar la respiración lo llevaran al hospital de Olot allí le probaron varias maniobras para sacarla al globo pero no pudieron salvarle la vida la autopsia confirma que el globo había quedado retenido en la tráquea en un punto demasiado profundo donde los médicos no pudieron llegar ni haciéndole una traqueotomía ya está abierta la capilla

Voz 3

02:59

la capilla ardiente se ha instalado en el tanatorio de San Isidro en Madrid y será enterrada el martes en el cementerio de Tomelloso perteneciente a la generación de los cincuenta la poeta siempre dijo que Machado era el primero entre todos los dioses literarios de digamos que siempre he considerado a Machado no sólo gran poeta no sólo un gran ser humano no sólo un un gran hombre como persona como individuo sino además es también un grandísimo filósofo era autora de numerosos poemarios en dos mil once ganó el Premio Nacional de Poesía con Historia de una anatomía que también obtuvo el Miguel Hernández