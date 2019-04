Escucha las noticias de las 14:00 (14/04/2019)

Voz 1827

01:07

gracias a partir de las doce y media les contaremos también que hay varias huelgas convocadas para los próximos días no sólo está por ejemplo la de los pilotos de Air Nostrum que empieza mañana hay ciento cuarenta y ocho vuelos cancelados y más de diez mil pasajeros afectados este domingo sin Whatsapp sin Instagram Issing Facebook las tres redes sociales no funciona no funcionan fatal en todo el mundo desde hace algo más de una hora Domingo también de precampaña y campaña electoral aquí en España con actos en marcha a esta hora por ejemplo el el candidato socialista que trata de aglutinar en torno al PSOE todo el voto de izquierdas y moderado con la amenaza de un gobierno de derechas Inma Carretero buenas tardes