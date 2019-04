Escucha las noticias de las 02:00 (15/04/2019)

ya les digo a los tres que no haber cordón sanitario que pare esta ola de ilusión de esperanza y de futuro Partido Socialista para España son tres siglas una derecha incierto futuro sigue sencillo

aquí aquí entre caceroladas gritos insultos os anuncio una ley que a los demócratas les va a gustar y a los que no tolerará la democracia no os va a gustar os anuncio una modificación de la ley de víctimas para que se sancione a las personas en los ayuntamientos campar en homenajes a terroristas nunca va cava

Voz 6

03:12

el ministro me he encontrado muchísimas convocatorias de huelga Il a prácticamente han sido desarrollado vamos a tratar de mediar en estos casos no pero ya veremos cómo cómo cómo acaban