Escucha las noticias de las 10:00 (15/04/2019)

Voz 3

02:31

por supuesto es muchísimo mejor que cuando nos perseguían para asesinarlos pero que han hecho muchísimo daño que hay metieron muchísimo miedo en el cuerpo pero piensa que cuando hacer estos actos el acoso unas contra nosotros el acoso a toda la gente de Rentería Hernani de Mondragón de Oñate que no puede manifestarse como es para que la gente no se atreva es ir a la peluquería para que para que no se creía que ya ha llegado la libertad que de fondo tiene que ver con ese mundo que no acoso y con ese mundo que quieres legítima del pasado