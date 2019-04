Las noticias de Asturias, 11:02 (15/04/2019)

Voz 1657

el comité de empresa de la Consejería de Educación ha reclamado esta mañana en la dimisión del consejero Genaro Alonso al que achaca una gestión que acumula dicen despropósitos idea la que ha sido la gota que colma el vaso el ERE que ha puesto en la calle a las operarios de limpieza del Instituto de la Laboral en Gijón por un despiste en la renovación del contrato con la correspondiente contrata el comité asegura que este episodio repercute además en otras cinco trabajadoras trasladadas forzosamente desde sus actuales destinos centros además que ve mermada su plantilla los sindicatos hablan del TRAM pero permanente de problemas en esta consejería que van generando otros la Policía Local de Oviedo ha detenido al propietario de un bar en la calle San Vicente por un delito de tráfico de drogas tras intervenir en la cocina del local una pieza de hachís la policía registró el establecimiento después de recibir la llamada de una clienta que se quejaba de que el propietario no la dejaba entrar para recuperar su bolso ya sobre el terreno otra mujer denunció a los agentes que en el local se traficaba con droga tallo lugar en el que se ocultaba para practicar el registro la policía tuvo que desalojar el bar por cierto de la intervención policial se deriva también un expediente de sanción administrativa al encontrarse a varios clientes fumando en el interior y en posesión de pequeñas cantidades de droga las papeletas de han de hechas tour en asturiano la formación nacionalista convalidado ante la Junta Electoral las papeletas para las generales del día veintiocho rotulado asturiano presumen de hecho astur de que será la suya la única candidatura que podrá votarse en Llingua Asturiana una sentencia del Tribunal Constitucional ha validado las papeletas en asturiano aunque no hace lo mismo con las papeletas bilingües en castellano y asturiano que siguen sin estar con validadas Asturias es hoy una de las comunidades bajo aviso por lluvias que pueden ser fuertes en las próximas horas de momento las precipitaciones entran por el occidente por la costa los registros más notables a esta hora son de Castropol aunque ya Juve también débilmente hacia el centro en Somiedo y en el puerto de Pajares el primer fin de semana de las vacaciones de Semana Santa se saldó además con un balance de veintidós accidentes de tráfico en las carreteras del Principado no se han registrado víctimas mortales pero sí una persona con heridas graves es todo sigue hoy por hoy con Pablo González Batista la información actualizada en nuestra