Escucha las noticias de las 14:00 (15/04/2019)

he hecho quiero recordar que podemos vino a remontarnos el acto el de anterior en Sevilla que lo reventaron los Izquierda Unida Podemos intentaron reventar el acto ciudadano yo les diría Podemos que se preocupen más de los votos que van a perder y de los ciudadanos que les están dando la espalda y no insultar a los demócratas que queremos hacer campaña una campaña electoral es la fiesta de la democracia debe serlo no debe ser nunca un vía crucis

en Podemos Pablo Iglesias interviene en un mitin en Palma de Mallorca de momento no ha hecho referencia explícita este escrache no hay rectificación ni matiz Pablo Echenique de hechos Se mantienen las mismas

Voz 0699

01:42

no me valen disfraces de moderación ni me valen el ponerse la corbata el presidente del Gobierno o el Partido Socialista está con los demócratas a los que no están escrache dando a los que nos están agrediendo y que tenemos que ir escoltados por dos partes o el Partido Socialista está con los de la kale borroka debido con los de la kale borroka del PDK Esquerra Republicana iconos de la kale borroka por lo menos justificada como jarabe democrático de Podemos