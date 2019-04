Voz 0801

00:26

a mí no me parece que esta sea la manera mejor de tratarme después de tantos años de haber trabajado lealmente por el partido sinceramente creo que el presidente mi partido lo menos que podía haber hecho es es contestarme la llamada no o quizás haberme llamado mucho antes no porque yo no soy sinceramente perdonan a eso de de falsa modestia yo no yo no soy una persona cualquiera yo tenía una responsabilidad muy importantes en el Partido Popular y creo sinceramente que me merecía otro trato