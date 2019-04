Voz 1546

00:39

sí sí sí y además le tengo mucho interés en los quién nos va a contar a continuación se porque tú tienes coartada no tu durante el partido estaba retransmitiendo no sí sí sí sí sí no no fue iniciador promover estaba porque claro uno yo tengo tantos imitadores ahora en cafeterías sin cualquier lazo vital a alguien podía haberme acusado de haber sido unos autores de alguno o todos robo