Las noticias de Castilla y León, 16:03 (15/04/2019)

Voz 2

00:16

tendremos que si bien con el efecto de plañideras de si yo gano por todos los rincones entendemos como punto primero que en la preparación del programa territorial de la Inspección de Trabajo lo conformamos el bipartito UGT Comisiones siete cale en ningún momento Cecale se opone claramente ha estado acción de programas y campañas de inspección por lo tanto no entendemos si no permitimos que en mesas oficial de está conformación de campañas de inspección pues quieren quedar bien y luego dan patadas son bote y empieza a llorar por los rincones de la dificultad que tienen de recibe la inspección y sobre todo no entendemos como tal también hacemos una denuncia pública del problema de que vayan a sus empresas Si todo en orden pues entendemos que bienvenidos sean especie laboral