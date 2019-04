Cs: "Hay que elegir entre partidos constitucionalistas y partidos que se quieren cargar España"

Voz 1 00:00 día dos en este caso de ciudadanos María Luisa Alonso número uno al Congreso de los Diputados qué tal buenas tardes buenas tardes número uno al Senado qué tal buenas tardes buenas tardes en las últimas horas las dos ayer concretamente estuvieron de Rentería nueve mutismo Albert Rivera que tuvimos la ocasión de las imágenes a través de la televisión bueno digamos que no fue un hombre bueno tranquilo

Voz 2 00:22 fue impresionante el

Voz 3 00:25 como la gente tenía mucho dio la verdad hace como demás adoctrinar a los niños pequeños repetían lo que decían sus padres fue in no te dejaban expresarte te tapaban toda la libertad es el momento de plantearnos que que España tenemos y qué España queremos y por eso yo creo que estamos aquí para no

Voz 4 00:48 pero es fundamental demostrar que la libertad se de se defiende en cada pueblo de España que Rentería al igual que al Sasso es aunque a los independentistas y a los rally radicales no les gusta es otro pueblo de España como cualquier otro ya así como léase homenajes a los etarras a los asesinos que no se debería permitir permitir que desde el Estado el señor Sánchez es el está les está permitiendo lo que no puede ser es que a los demócratas a los Titus analistas cuando vamos a estos sitios nos llamen provocadores perros como nos pasó con Alsasua pues hoy fuimos al País Vasco perdón no bueno ayer fuimos al País Vasco para defender la libertad ahí para defender la democracia

Voz 0496 01:36 yo soy un problema tenemos este país cuando pasan todo este tipo de cosas con partido político X quiere hacer un acto en cualquier lugar y que en ese lugar pues suele trate de boicotear

Voz 3 01:45 pero el esquema es es súper triste osea es que nadie incitaba a nadie sencillamente y vamos a contar cuál es nuestro programa que igualdad queremos para España lo que hacían ellos es insultarnos escupir unos nos han tirado botellas fuera de aquí pero que es que yo estoy en España que soy española digo yo podré estar no

Voz 4 02:08 claro nosotros de lo que defendemos la libertad lo que no puede ser es que defendamos la libertad la libertad de expresión que como decía Maite Pagaza de decir es que la libertad es eso disentir el poder disentir en democracia vosotros podéis de disentir nosotros no estamos de acuerdo con muchos partidos constitucionalistas y no constitucionalistas pero eso es lo que tiene a la democracia eso es lo maravilloso de la democracia de la libertad que dentro de la Constitución dentro de la democracia todo cabe el disenso también pero desde un respeto entonces bueno estuvimos en en Rentería como no puede ser de otra forma porque estamos en Málaga estamos en Logroño estamos en un pueblo de Galicia de Extremadura que no vamos a ir al País Vasco Imaz cuando tenemos una candidata que es de ese pueblo que nació en Rentería porque no puede Maite volver a su tierra a donde nació ella donde nacieron sus hermanos donde nació su hermano que asesinaron los etarras que no puede volver para ella es defender la libertad de todos los españoles de forma valiente pues ahí estábamos porque la libertad se defiende y la democracia se defiende en toda España en todos los pueblos no hay cotos privados donde no se pueda entrar porque están los nacionalistas vascos son los nacionalistas estas catalanes no es que España no está secuestrada por unos cuantos nacionalistas la inmensa mayoría de los españoles creemos en la democracia creemos en la libertad creemos en la unión de los españoles tenemos que no podemos permitir el la coacción el chantaje es que a la gente de Rentería días antes del acto se les decía que no podían ir al acto que si Iman los iban a señalar eso es coartar la libertad de expresión eso es un chantaje nosotros no podemos permitir esos a alguien que pretende gobernar España como es Albert Rivera no puede permitir que haya este tipo de chantajes este tipo de desigualdades no nosotros creemos en la libertad creemos en la unión de España hay en la democracia y la vamos a defender en cada uno los puntos de España y cada uno de los pueblos

Voz 5 04:21 España

Voz 0496 04:22 bueno pues acto de Albert Rivera ayer en Rentería con presencia de una importante delegación delegación riojana María Luisa Alonso Irene de Juan por qué hay que votar a Ciudadanos el día veintiocho de abril

Voz 4 04:34 porque somos el único partido como decía antes qué crees realmente a la igualdad de todos los españoles porque tenemos un proyecto que deja de lado un debates del pasado ya superados como el de Casado hizo el aborto y las ocurrencias de los neonatos que por cierto todas estas medidas son del área de sociales que digo yo que la señora Cuca Gamarra algo tendrá que ver en esto cuando es la vicesecretaria porque el señor Sánchez ha pactado con los nacionalistas estamos hablando lo decía Fernando Savater en Rentería estamos hablando estamos en un momento crucial de España no estamos hablando de derechas y de izquierdas no estamos hablando de partidos constitucionalistas los que creen en la Constitución a veces sí a veces no y los que quieren romper España por qué hay que votar Ciudadanos porque nosotros somos una apuesta segura de que queremos que España primero esté unida segundo que haya libertad tercero modernizar España modo España necesita volver a hacer el tren económico de es de Europa tenemos que volver a estar en la senda de la modernidad de impulsar medidas económicas creación de empleo apostar por las familias por eso es importante votar a Ciudadanos

Voz 3 05:52 mire sobre todo porque es uno porque respetamos la Constitución es que tenemos una Constitución con una serie de valores que no se están teniendo en cuenta que es que hay Comunidades Autónomas en las que no se respetan mi esa libertad y esa educación igual mi mi muchos de los valores que que en en un pacto anterior se consiguió para que España fuera una España de futuro lo que buscamos es eso que España vuelva a ser esa España de futuro donde todos seamos iguales todos tengamos los mismos derechos y sobre todo se luche por las familias por los empresarios por los autónomos Hinault Nos vendamos a nacionalismos que no llevan más que a dividir ir estropean el futuro de España

Voz 0496 06:32 en la encuesta del CIS el otro día enseguida entramos ya lo que es la encuesta no también decía que la principal preocupación de los españoles sigue siendo el paro que propone Ciudadanos para intentar mejorar la creación de empleo en un país que siempre tiene peores datos de de play o que que el resto de la Unión Europea incluso cuando todos nos iba bien porque tenemos en España esa peculiaridad que propone Ciudadanos para mejorar el empleo

Voz 4 06:53 bueno lo primero es generar empleo estable porque tenemos una precariedad laboral importante no son los que proponemos un contrato único para que la gente tenga una estabilidad en su trabajo para que no haya está precariedad de contratos de una semana otra semana te mando el paro un contrato único indefinido que permita más estabilidad a los empleados después potenciar a los autónomos que son los grandes generadores de empleo tenemos tres millones de autónomos en España que generan trescientos empleos diarios hay que apostar por los emprendedores por nuestros autónomos que son la inmensa mayoría de las pequeñas y medianas empresas por eso proponemos bonificaciones fiscales que cuando se vaya quieran tener un hijo te dan ir no no pagar la cuota durante dos años una tarifa plana de cincuenta euros ser ampliada dos años para los nuevos emprendedores gente que quiera salir del paro Iker Up ponerse por cuenta propia cosa que ya hemos conseguido aquí en La Rioja gracias Jara Nuestro grupo parlamentario gracias a nuestro grupo ya los riojanos tienen dos años de tarifa plana pero lo queremos implantar para toda España hay que creer en los autónomos apostar por ellos ellos son los grandes generadores de empleo

Voz 3 08:19 otro tema importante también es la reducir la burocracia teníamos muchísima burocracia y cuando alguien quiere montar una empresa se encuentra con un papeleo impresionante que frena esa inquietud que frena esa posibilidad de empresa entonces reducir ese papeleo y sobre todo facilitar a las empresas y a Internet de alta velocidad para que empresas tecnológicas puedan venir pues todo eso es fundamental y todo por todo eso está luchando Ciudadanos

Voz 0496 08:45 otra cuestión importante para esta Cuidad Autónoma hay que depende además del del Estado en gran medida las infraestructuras hay un pacto de pacto de región en el Parlamento hubo una propuesta donde los grupos consensuaron un documento bueno en fin que eso puede hacer para mejorar las infraestructuras de esta tierra por ferrocarril Porcar pero en fin que se puede hacer toda

Voz 4 09:06 es que era evacuó por hacernos queda hace puede hacer todas y queda todo por hacer es una vergüenza que La Rioja esté aislada de España que durante todos estos años tanto un partido como otro ya sea del PP o el PSOE gobernando a España se hayan olvidado totalmente de esta de esta comunidad autónoma que el señor Ceniceros firmó un pacto por las infraestructuras para la hora de ir a Bruselas con el resto de presidentes de las comunidades autónomas para defender que la Rioja estuviera en el corredor Cantábrico Mediterráneo se quedó solucionando sus problemas internos en vez de ir y apostar realmente por la por la Rioja es que se puede hacer todo desde el Estado todo tenemos que conseguir en que en los seis años que nos queda antes de que se libera el AP68 se hagan todos los accesos para que cuando esa esa vía realmente sea de la comunidad pueda vertebrar la comunidad autónoma donde están esos proyectos nosotros hace unos osa hace unos meses perdón Nos reunimos con el delegado del Gobierno del Partido Socialista todo eran buenas palabras pero los hechos que son los que valen no están no hay ese impulso porqué porque están pensando más los dos partidos junto con Podemos osea a PP PSOE y Podemos votaron el cupo de los independentistas vascos que al día siguiente al día siguiente el presidente de la Urkullu lo que dijo fue rebajar los impuestos a las empresas con lo que eso afecta a La Rioja por el efecto frontera pues que hay que hacer ser valientes realmente apostar por la igualdad de todos los españoles los riojanos no somos menos que nadie no somos más que nadie pero tampoco somos menos que el resto en nuestros vecinos y eso es lo que queremos impulsar desde el Congreso ideas del Senado

Voz 3 11:01 porque las es que las infraestructuras son fundamentales para todas las empresas para todos los para el turismo para la cultura entonces es una lucha que de las primeras que se va a llevar a cabo tanto por parte de Mary como por parte de mí en el Senado

Voz 2 11:16 para mejorar la Rioja y las encuestas es difícil porque

Voz 0496 11:23 creo que el FIS hablaba además en cuarenta por ciento de personas que todavía no tenían decidido su voto con semejante nivel de indecisos que yo creo que además tampoco es muy diferente del del de las primeras generales por así decirlo es difícil no pues sí qué opinan sobre las que no se las creen ciudad está mejor de lo que dicen las encuestas y salimos a ganar

Voz 3 11:42 las encuestas han demostrado muchas veces que han fallado pero yo creo que de lo que se trata es de contar bien cuál es nuestro proyecto de animar a la gente a que salga a votar de que estamos en una democracia hay pueden elegir lo que más les guste pero sobre todo que elijan lo que quieran y voten no sé si has visto el vídeo nuestro de animando a los padres por parte de los niños merece la pena si tenéis posibilidad es muy divertido

Voz 4 12:07 a ver las encuestas como ya lo hemos dicho en muchas veces son una radiografía del momento las las encuestas que realmente valen la pena las que nos creemos es cuando se abren las urnas dice cuentan los votos los españoles tienen que votar este este veintiocho con responsabilidad con desde su convicción por un futuro estamos hablando de abrir una nueva etapa en la democracia de España y eso es lo que nos estamos jugando nosotros cuando se abrieron las urnas en Cataluña nos decían que era imposible ganarle en los independentistas se abrieron las urnas ganamos las elecciones Nos decían en Andalucía que era imposible sacar al PSOE después de cuarenta años que después hablamos pero de cuarenta años en el en el Gobierno andaluz lleno de chiringuitos quedara gracias a nuestros compañeros están saliendo a la luz nos dijeron que era imposible ya hemos quitado al sol al Partido Socialista de Andalucía nosotras estamos convencidos que cuando se abran las urnas Albert Rivera será presidente de España

Voz 0496 13:11 lo que está claro es que hace falta cintura no para el día después para intentar forjar alianzas del sentido del cordón sanitario lo llevan a entenderlo pero al que que no pactar con el PSOE de Sánchez o con Sánchez eso se podría trasladar a las ciudades autónomas

Voz 4 13:27 a ver lo que comentábamos antes realmente lo que nos jugamos seis entre partidos constitucionalistas partidos que usa y constitucionalistas a ratos en los que quieren romper España nosotros tenemos muy claro cuáles son los valores de Ciudadanos Ciudadanos nació en Cataluña para defender la unidad en la igualdad de todos los españoles lo que ha hecho el señor Sánchez es vender la unión y la libertad de la igualdad de todos los españoles a los independentistas por un sillón todavía estamos esperando cada vez que tenemos un debate cada vez que hablamos con los socialistas le preguntamos

Voz 5 14:05 vale indultó indultar

Voz 4 14:07 a los Catal a los que dieron el golpe o intentaron dar un golpe de Estado en Cataluña y ninguno nunca responde al señor Sánchez lo ha preguntado Albert Rivera directamente en el en el en el Congreso los diputados jamás ha contestado después le abre la mano a Torra a Puigdemont a Esquerra nosotros lo tenemos muy claro nosotros somos constitucionalistas siempre nos vamos a mover en la Constitución

Voz 0496 14:37 una última pregunta poco tiempo así que les pido brevedad hace ya más en el terreno personal cómo lo llevan esto de la campaña electoral oye pues la verdad es que yo pensaba que le iba a llevan mucho pero lo que más cuesta en este tipo de historias entrevistas dar un mitin no sé qué es

Voz 3 14:51 pues es que mitin no de momento hemos cambia la fórmula no Agus famas que nos pregunten los ciudadanos y nosotros responderles que me está resultando divertido es una un momento para aprender mucho mucho de cómo se mueven las personas mucho de cómo se muy buena estructura política mucho de cómo se mueve España y entonces pues muy bien la verdad es que una experiencia muy bonita yo la recomiendo lo bueno es que

Voz 4 15:18 somos amigas nos llevamos muy bien los conocemos desde hace mucho tiempo no los pasamos muy bien vamos juntas y estamos recorriendo todas La Rioja juntas y lo que nos queda hay pues lo de la conciliación yo que soy madre lo lo tengo un poco complicado pero bueno tengo una niña maravillosa que lo entiendes dicha hockey entiende perfectamente en qué cuál es la lucha de su madre in nada nos queda mucho por delante y con mucha ilusión

Voz 3 15:46 ya hay un equipazo estupendo que no es apoya que está ahí dando la vamos dando el pie la mano es que el cuerpo entero de su era personal de Suu de su trabajo que no arropan mucho Hay

Voz 4 16:01 que se están robando horas a su familia de forma voluntaria para con toda la ilusión del mundo para conseguir que nosotras les representemos tanto en el Congreso como en el Senado

Voz 3 16:12 se nota mucho además que son profesionales que están incorporando todo ese conocimiento a este proceso y además que es que las cosas que presentamos son distintas que hay un cambio que yo creo que es lo importante